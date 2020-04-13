2020-04-13T16:49:24+03:00
Происшествия

Парень убил мужчину, заступившись за свою мать

В Тихвине обнаружили труп с ножевым ранением в груди
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Житель Ленобласти убил мужчину, заступившись за свою матьЖитель Ленобласти убил мужчину, заступившись за свою матьФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградской области парень решил заступиться за свою мать и убил мужчину. Трагедия развернулась в городе Тихвин вечером в воскресенье, 12 апреля. В одной из квартир дома в 4-м микрорайоне компания из троих человек: 51-летняя женщина, ее 32-летний сын и их гость-мужчина, выпивали. Однако между ними завязалась ссора.

- В ходе совместного распития спиртных напитков, на почве внезапно возникших неприязненных отношений между собственницей квартиры и ее гостем, произошел словестный конфликт. Сын женщины решил заступиться за мать и ударил ножом мужчину прямо в сердце, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Этот удар мужчина не пережил и скончался на месте до приезда скорой помощи. Врачам лишь осталось констатировать смерть. Также на место был вызван наряд полиции.

Подозреваемый был сразу же задержан. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Редкую полярную чайку заметили в Ленобласти
Троица копателей нашла артиллерийский снаряд в Приморском районе
Ежемесячные выплаты детям из многодетных семей в Санкт-Петербурге начнутся с 1 июня 2020 года
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге
Детское отделение онкологического центра Санкт-Петербурга закрыли из-за коронавируса
В Санкт-Петербург вылетел самолет из Испании
Петербуржец пытался зарезать сына своей сожительницы
Работники ЖКХ спели антикоронавирусный гимн
Профессор СПбГУ объяснил причины тяжелого протекания коронавируса
Из-за роста пассажиропотока на линию выпустят больше 40 автобусов
Петербуржцев призвали присоединиться к волонтерам, помогающим пожилым людям во время самоизоляции
Движение автобусов увеличат в Ленинградской области
В Петербурге защитили от вирусов здание Адмиралтейства
Памятник маршалу Коневу, снесенный в Чехии, могут установить в Купчино
Из-за коронавируса фестиваль SPbTransportFest перенесли на следующий год
Парень убил мужчину, заступившись за свою мать
Из-за коронавируса в Ленобласти критически не хватает крови для переливаний
В Купчино муж бросил 16-килограммовую гирю на капот машины бывшей жены