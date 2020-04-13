Парень убил мужчину, заступившись за свою мать

13 Апр 2020 2020-04-13T16:49:24+03:00

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В Ленинградской области парень решил заступиться за свою мать и убил мужчину. Трагедия развернулась в городе Тихвин вечером в воскресенье, 12 апреля. В одной из квартир дома в 4-м микрорайоне компания из троих человек: 51-летняя женщина, ее 32-летний сын и их гость-мужчина, выпивали. Однако между ними завязалась ссора.

- В ходе совместного распития спиртных напитков, на почве внезапно возникших неприязненных отношений между собственницей квартиры и ее гостем, произошел словестный конфликт. Сын женщины решил заступиться за мать и ударил ножом мужчину прямо в сердце, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Этот удар мужчина не пережил и скончался на месте до приезда скорой помощи. Врачам лишь осталось констатировать смерть. Также на место был вызван наряд полиции.

Подозреваемый был сразу же задержан. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU