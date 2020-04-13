2020-04-13T16:49:49+03:00
Общество

Из-за коронавируса фестиваль SPbTransportFest перенесли на следующий год

Масштабное международное мероприятие пройдет в мае 2021-го
Петр КИБЕР
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Транспортный фестиваль перенесли на год. Фото: "Пассажиравтотранс".Транспортный фестиваль перенесли на год. Фото: "Пассажиравтотранс".
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Организаторы международного транспортного фестиваля SPbTransportFest с оптимизмом смотрят в будущее, но решили не рисковать и перенесли мероприятие сразу на год. Теперь посмотреть на автобусы и другие средства передвижения можно будет не раньше мая 2021-го.

- Фестиваль, который с успехом прошел в 2019 году и объединил самые яркие мероприятия транспортной отрасли: международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, выставку инновационного транспорта и парад раритетов, переносится на следующий год, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Второй по счету фестиваль, собравший в прошлый раз сотни участников и тысячи гостей, состоится 20 и 21 мая 2021 года. Устроители надеются сделать хороший подарок петербуржцам ко Дню города.

Остается надеяться, что к этому времени никакие вирусы не помешают провести праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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