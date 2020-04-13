Из-за коронавируса фестиваль SPbTransportFest перенесли на следующий год

13 Апр 2020 2020-04-13T16:49:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Организаторы международного транспортного фестиваля SPbTransportFest с оптимизмом смотрят в будущее, но решили не рисковать и перенесли мероприятие сразу на год. Теперь посмотреть на автобусы и другие средства передвижения можно будет не раньше мая 2021-го.

- Фестиваль, который с успехом прошел в 2019 году и объединил самые яркие мероприятия транспортной отрасли: международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, выставку инновационного транспорта и парад раритетов, переносится на следующий год, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Второй по счету фестиваль, собравший в прошлый раз сотни участников и тысячи гостей, состоится 20 и 21 мая 2021 года. Устроители надеются сделать хороший подарок петербуржцам ко Дню города.

Остается надеяться, что к этому времени никакие вирусы не помешают провести праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU