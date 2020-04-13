2020-04-13T17:02:52+03:00
Общество

Памятник маршалу Коневу, снесенный в Чехии, могут установить в Купчино

В районе находятся несколько десятков памятников, связанных с Великой Отечественной войной
Лилия КОЗЛОВА
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Снесенный в Чехии памятник маршалу Коневу может появиться в ПетербургеСнесенный в Чехии памятник маршалу Коневу может появиться в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Купчино Санкт-Петербурга может появиться памятник маршалу Коневу , который 3 апреля снесли по распоряжению властей чешской столицы. Такое желание выразили в администрации Фрунзенского района. Кроме того, в районе находится Пражская улица, а по всему Купчино - несколько десятков памятников, связанных с Великой Отечественной войной.

- Это идеальное место для его размещения. В двух кварталах отсюда, на проспекте Славы, стоит памятник маршалу Жукову, чуть дальше - памятник 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения, а год назад на Бухарестской улице заложили памятник фронтовым кинооператорам. И давайте не будем забывать про памятник Швейку на Балканской площади – еще одна «перекличка» с Чехией, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на администрацию района.

Сейчас в Купчино продолжаются работы по благоустройству зеленой зоны улицы Турку. Ее планируют превратить в ухоженный бульвар с симпатичными фонарями, камерами видеонаблюдения и детскими площадками.

- В прошлом году мы открыли парк Героев-пожарных и собираемся сделать район самым зеленым в городе, - поделились планами в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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