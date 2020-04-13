2020-04-13T17:05:46+03:00
Политика

В Петербурге защитили от вирусов здание Адмиралтейства

Это сделали солдаты войск химзащиты Западного военного округа [видео]
Петр КИБЕР
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Здание Адмиралтейства продезинфицировали военные. Фото: Пресс-служба ЗВОЗдание Адмиралтейства продезинфицировали военные. Фото: Пресс-служба ЗВО
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Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) обработали Адмиралтейство антивирусным средством. Под дезинфекцию попало не только само здание, но и прилегающая территория.

- В целях предупреждения распространения вирусных инфекций сводный отряд общевойсковой армии ЗВО в составе 20 военнослужащих в средствах индивидуальной защиты, специальных машин АРС-14 провел обеззараживание Адмиралтейства, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Стены, территория, плац и даже памятник Петру Первому был покрыт специальным антикоронавирусным составом. На это ушел целый КАМАЗ с припасенной жидкостью.

Но Адмиралтейство не стало первым защищенным от заражения объектом. Ранее солдаты войск РХБЗ обработали дезинфицирующим раствором несколько военных учебных заведений в Санкт-Петербурге.

Военные защитили Адмиралтейство от вирусов.Видео: пресс-служба ЗВО Минобороны РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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