В Петербурге защитили от вирусов здание Адмиралтейства
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) обработали Адмиралтейство антивирусным средством. Под дезинфекцию попало не только само здание, но и прилегающая территория.
- В целях предупреждения распространения вирусных инфекций сводный отряд общевойсковой армии ЗВО в составе 20 военнослужащих в средствах индивидуальной защиты, специальных машин АРС-14 провел обеззараживание Адмиралтейства, - сообщает пресс-служба ЗВО.
Стены, территория, плац и даже памятник Петру Первому был покрыт специальным антикоронавирусным составом. На это ушел целый КАМАЗ с припасенной жидкостью.
Но Адмиралтейство не стало первым защищенным от заражения объектом. Ранее солдаты войск РХБЗ обработали дезинфицирующим раствором несколько военных учебных заведений в Санкт-Петербурге.
Военные защитили Адмиралтейство от вирусов.Видео: пресс-служба ЗВО Минобороны РФ
ИСТОЧНИК KP.RU