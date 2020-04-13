Движение автобусов увеличат в Ленинградской области

13 Апр 2020 2020-04-13T17:16:47+03:00

Управление на транспорте ведет переговоры с администрациями районов для того, чтобы возобновить рейсы

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В Ленинградской области в скором времени могут усилить движение общественного транспорта. Об этом в понедельник, 13 апреля 2020 года, заявил замначальника управления по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк. На данный момент в регионе снизилось количество транспорта из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Количество рейсов общественного транспорта Ленобласти сегодня напрямую зависит от пассажиропотока. До примера, в Гатчинском, Тосненском и Ломоносовском районе количество пассажиров сократилось на 90 процентов, - отметил он.

Также Присяжнюк пояснил, что сейчас ведомство ведет переговоры с администрациями районов и правительством Санкт-Петербурга, чтобы постепенно увеличивать количество задействованных автобусов и, следовательно, рейсов. Он заверил, что все автобусы и электрички вечером проходят санобработку.

Напомним, что с 9 апреля в Петербурге увеличили движение автобусов на маршрутах 2, 93, 101 (в Кронштадт), 187 (в Пушкин), 190 (в Шушары), 200 (в Петергоф и Ломоносов), 211 (в Сестрорецк и Зеленогорск), 397 (в Парголово). Также в городе уменьшили интервалы движения в час пик автобусов с номерами 24, 28, 37, 151, 152.

ИСТОЧНИК KP.RU