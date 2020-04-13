Петербуржцев призвали присоединиться к волонтерам, помогающим пожилым людям во время самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T17:24:25+03:00

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В понедельник, 13 апреля, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров оказал адресную помощь петербуржцам в рамках работы волонтерского центра. Он объезд трех адресов на территориях Петроградского и Приморского районов и выполнил просьбы горожан, которые ранее обратились к нему по телефону «горячей линии». Двумя днями ранее он принимал звонки, поступающие от жителей, оказавшихся в вынужденной изоляции. Все обращения касались помощи в доставке продуктов питания и лекарственных препаратов.

- Необходимо помогать каждый день всем, кто нуждается в поддержке. Сейчас как никогда важно проявлять милосердие, готовность прийти на помощь, доброту, отзывчивость. Это всегда было в крови, в характере нашего народа. Сейчас именно то время, когда необходимо помогать родным, близким, друзьям, соседям, знакомым и даже абсолютно незнакомым людям, - отметил Макаров.

Председатель ЗакСа отметил, что на призыв волонтерского центра откликнутся сотни наших людей, которые имеют возможность оказывать такую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU