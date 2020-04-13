Из-за роста пассажиропотока на линию выпустят больше 40 автобусов

13 Апр 2020 2020-04-13T17:24:49+03:00

Несмотря на карантин, на линию опять выводят дополнительные автобусы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Они будут ходить по шести популярным маршрутам

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Несмотря на действующий режим самоизоляции, обязательный для старшего поколения и строго рекомендованный для всех остальных, количество людей на улицах Петербурга растет день ото дня. Это особенно чувствуют перевозчики, которые вынуждены постоянно выводить на линии дополнительный транспорт.

- С 14 апреля будет увеличено число автобусов на маршрутах №№ 12, 26, 31, 56, 157, 172. Усиление проводится по итогам постоянного мониторинга пассажиропотока, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Всего на линию из парка со вторника отправится 41 дополнительный автобус. Отметим, что это не первое усиление. Начиная с 9 апреля, госпредприятие «Организатор перевозок» трижды было вынуждено направлять дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи на маршруты.

Напомним, что в связи с мерами против коронавируса, весь наземный транспорт работает в Петербурге до 23:00 и по режиму воскресенья, а метро на вход – до 22:00.

При этом в связи с запретом посещения кладбищ, был отменен автобус до Крематория и ранее приостановлены маршруты до крупных городских кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU