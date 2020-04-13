Профессор СПбГУ объяснил причины тяжелого протекания коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T17:55:05+03:00

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Тяжелое протекание коронавируса может быть связано с высоким уровнем ферритина. Он запускает повышенный синтез специальных молекул, а это, в свою очередь, может привести к осложнениям и летальному исходу. Об этом в понедельник, 13 апреля, «Невским новостям» рассказал профессор Санкт-Петербургского государственного университета Иегуда Шенфельд.

- В организме ферритин выполняет функцию депо железа — белок связывает свободные ионы микроэлемента и нейтрализует его токсичные свойства. Низкий уровень ферритина снижает концентрации железа и приводит к возникновению железодефицитной анемии, - отметил профессор.

Также он добавил, что в исследованиях итальянских ученых ферритин также способен активировать макрофаги — клетки неспецифического иммунитета.

Шенфельд заявил, что, таким образом, гиперферритинемия указывает на тяжелое течение инфекции, в том числе при COVID-19. Отмечается, что в настоящее время Шенфельд вместе с коллегами работает над созданием вакцины против новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU