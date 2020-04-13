2020-04-13T18:05:40+03:00
Происшествия

Петербуржец пытался зарезать сына своей сожительницы

Раненного удалось спасти благодаря оперативной работе врачей
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный петербуржец пытался убить сына своей возлюбленнойПьяный петербуржец пытался убить сына своей возлюбленнойФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Пьяный мужчина пытался убить сына своей сожительницы. Трагедия развернулась в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга. В четвертом часу ночи в воскресенье, 12 апреля, в больницу поступило сообщение о том, что в доме 5 по Виленскому переулку находится мужчина с ножевым ранением. На место отправились врачи и сотрудники полиции.

- В указанной квартире находился 28-летний мужчина с проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости, грудной клетки и верхних конечностей в тяжелом состоянии. Он был госпитализирован в больнице, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Позже в доме 6 по тому же переулку, в своей квартире был задержан сожитель раненного парня, 37-летний мужчина. Как оказалось, той ночью он пил спиртное вместе с сыном возлюбленной. Между ними возникла ссора, в ходе которой он схватил нож и всадил его в молодого человека.

По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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