Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге

13 Апр 2020 2020-04-13T18:45:59+03:00

В Санкт-Петербурге из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Из городской больницы №2 в Санкт-Петербурге сбежал пациент. Как стало известно, мужчина был госпитализирован с признаками пневмонии. Также у специалистов есть подозрение на коронавирус. Не дождавшись результатов анализа, мужчина сбежал.

- 12 апреля пациент, поступивший с признаками пневмонии, покинул Городскую больницу №2. Его анализы на коронавирус еще не получены, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

На данный момент о сбежавшем уже сообщено в правоохранительные органы, которые начали поиск беглеца. Напомним, что пациенту за побег грозит административный штраф. Так же в случае, если тест на коронавирус окажется положительным, ему может грозить уголовное дело.

Также в Санкт-Петербурге на карантин закрылось детское отделение городского онкологического центра, расположенного в поселке Песочное после того как у одного из юных пациентов подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU