2020-04-13T18:45:59+03:00
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге

Мужчина был госпитализирован с признаками пневмонии
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Санкт-Петербурге из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирусВ Санкт-Петербурге из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Из городской больницы №2 в Санкт-Петербурге сбежал пациент. Как стало известно, мужчина был госпитализирован с признаками пневмонии. Также у специалистов есть подозрение на коронавирус. Не дождавшись результатов анализа, мужчина сбежал.

- 12 апреля пациент, поступивший с признаками пневмонии, покинул Городскую больницу №2. Его анализы на коронавирус еще не получены, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

На данный момент о сбежавшем уже сообщено в правоохранительные органы, которые начали поиск беглеца. Напомним, что пациенту за побег грозит административный штраф. Так же в случае, если тест на коронавирус окажется положительным, ему может грозить уголовное дело.

Также в Санкт-Петербурге на карантин закрылось детское отделение городского онкологического центра, расположенного в поселке Песочное после того как у одного из юных пациентов подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Редкую полярную чайку заметили в Ленобласти
Троица копателей нашла артиллерийский снаряд в Приморском районе
Ежемесячные выплаты детям из многодетных семей в Санкт-Петербурге начнутся с 1 июня 2020 года
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге
Детское отделение онкологического центра Санкт-Петербурга закрыли из-за коронавируса
В Санкт-Петербург вылетел самолет из Испании
Петербуржец пытался зарезать сына своей сожительницы
Работники ЖКХ спели антикоронавирусный гимн
Профессор СПбГУ объяснил причины тяжелого протекания коронавируса
Из-за роста пассажиропотока на линию выпустят больше 40 автобусов
Петербуржцев призвали присоединиться к волонтерам, помогающим пожилым людям во время самоизоляции
Движение автобусов увеличат в Ленинградской области
В Петербурге защитили от вирусов здание Адмиралтейства
Памятник маршалу Коневу, снесенный в Чехии, могут установить в Купчино
Из-за коронавируса фестиваль SPbTransportFest перенесли на следующий год
Парень убил мужчину, заступившись за свою мать
Из-за коронавируса в Ленобласти критически не хватает крови для переливаний
В Купчино муж бросил 16-килограммовую гирю на капот машины бывшей жены