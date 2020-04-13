Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге
Из городской больницы №2 в Санкт-Петербурге сбежал пациент. Как стало известно, мужчина был госпитализирован с признаками пневмонии. Также у специалистов есть подозрение на коронавирус. Не дождавшись результатов анализа, мужчина сбежал.
- 12 апреля пациент, поступивший с признаками пневмонии, покинул Городскую больницу №2. Его анализы на коронавирус еще не получены, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.
На данный момент о сбежавшем уже сообщено в правоохранительные органы, которые начали поиск беглеца. Напомним, что пациенту за побег грозит административный штраф. Так же в случае, если тест на коронавирус окажется положительным, ему может грозить уголовное дело.
Также в Санкт-Петербурге на карантин закрылось детское отделение городского онкологического центра, расположенного в поселке Песочное после того как у одного из юных пациентов подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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