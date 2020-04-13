2020-04-13T19:17:13+03:00
Происшествия

Троица копателей нашла артиллерийский снаряд в Приморском районе

Подозрительных мужчин, откопавших боеприпас времен ВОВ, задержали росгвардейцы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге задержали подозрительных копателей, нашедших снаряд времен ВОВ. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны Петербургу и ЛенобластиВ Петербурге задержали подозрительных копателей, нашедших снаряд времен ВОВ. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны Петербургу и Ленобласти
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13 апреля около 11:00 в Приморском районе Петербурга троица подозрительных копателей наткнулась на артиллерийский снаряд. В этот момент возле странных «раскопок» проходили росгвардейцы, патрулировавшие свою территорию. Они заметили, как трое неизвестных мужчин извлекают из земли металлические предметы, орудуя лопатами и ломами. Среди находок и лежал снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

Личностями копателей заинтересовались полицейские. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны Петербургу и Ленобласти

Личностями копателей заинтересовались полицейские. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны Петербургу и Ленобласти

- Место обнаружения боеприпаса было огорожено сотрудниками вневедомственной охраны до прибытия специалистов, а копатели задержаны. Вскоре к снаряду приехали взрывотехники ОМОН. Они обследовали предмет и установили, что это пустой корпус снаряда, не представляющий никакой опасности, - передает пресс-служба вневедомственной охраны Петербургу и Ленобласти.

Один из задержанных копателей оказался петербуржцем, а другие уроженцами Пскова и Тюмени. Сейчас они находятся в полицейском участке для установления их личности и выяснения всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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