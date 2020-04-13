Редкую полярную чайку заметили в Ленобласти

13 Апр 2020 2020-04-13T19:33:26+03:00

Бургомистра, который за последние 100 лет всего пять раз залетал в Ленобласть, видели в Гатчинском районе [фото]

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В Гатчинском районе Ленобласти заметили редкую птицу – бургомистра или, другими словами, большую полярную чайку. О необычном госте рассказал биолог и блогер Павел Глазков на своей странице во «Вконтакте». По данным его коллеги, орнитолога Владимира Храброго, в 47-й регион данная чайка залетала всего пять раз за всю историю наблюдений специалистов.

Бургомистр - довольно крупная чайка с большим размахом крыльев. Фото: vk.com/id2730611

- Ранее бургомистров видели в 1884 году на Финском заливе и на Неве в 1880-м и 1907-м. Затем двух чаек наблюдали на Неве в центре Петербурга в 2010 году, у Николаевского моста в 1996-м. В феврале 2018 года три особи держались на озере Белом в Гатчине. А минувшей зимой одиночную птицу увидел в Гатчинском районе орнитолог Лобанов, - рассказывает Павел Глазков.

Биолог отмечает, что бургомистры обычно обитают на арктических побережьях Северной Америки и Евразии. Зимуют птицы, как правило, в прибрежной части Атлантического океана, а также иногда на Баренцевом море. Добавим, что бургомистры – одни из самых крупных чаек. Размах их крыльев достигает больше 1,5 метра.

Ранее в Гатчинском районе видели другую редкую птицу – розового пеликана, занесенного в Красную книгу.

О чудо-птице рассказал биолог Павел Глазков. Фото: vk.com/id2730611

ИСТОЧНИК KP.RU