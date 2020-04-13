15-летний подросток потерялся в лесу в Ленобласти

13 Апр 2020 2020-04-13T22:14:37+03:00

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Глухой ночью 13 апреля в Ленинградской области потерялся подросток. 15-летний мальчик заблудился в лесу. Когда парень понял, что самостоятельно найти выход из западни он не сможет, ему удалось поймать сигнал связи и дозвониться в экстренные службы по телефону «112». Потеряшка объяснил, что шел домой из Гатчины и решил срезать путь через лес.

- Мальчик направлялся домой в поселок Торфяное Гатчинского района Ленобласти. На розыск ребенка были ориентирована полиция и поисковые отряды. Приблизительные координаты местонахождения потерявшегося оперативно установили благодаря местоположению мобильного телефона. Стало понятно, что мальчик находится около деревни Романовка, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Поиски ребенка заняли три часа с лишним. Около 04:00 оперативник уголовного розыска обнаружил парня на трассе «Санкт-Петербург – Псков». Как он там оказался – не сообщается. Известно, что противоправных действий в отношении него не совершалось. В итоге подростка доставили к матери.

ИСТОЧНИК KP.RU