2020-04-13T22:35:20+03:00
Происшествия

Дезинфекторы нагрянули в общежитие СПбГУ после выявления коронавируса у студентки

Девушку изолировали в больнице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У студентки СПбГУ, предварительно, диагностировали коронавирус.У студентки СПбГУ, предварительно, диагностировали коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В общежитие №18 при СПбГУ пришли дезинфекторы после того, как у студентки, проживающей там, нашли коронавирус. Отметим, что пока врачам известны результаты лишь первого экспресс-теста. Он дал положительный результат, однако девушку ждет повторный уточняющий анализ. Пока что ее оперативно изолировали в одну из больниц.

- До последнего времени девушка проживала в комнате квартирного типа одна, так как ее соседки еще в марте выехали из общежития в связи с переходом образовательного процесса в дистанционный формат. В общежитии продезинфицировали место проживания обучающейся, а также все места общего пользования, - сообщил начальник Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий Михайлов Дмитрий в виртуальной приемной СПбГУ.

Сейчас в общежитии №18 дежурит фельдшер клиники имени Пирогова СПбГУ. Врач контролирует состояние студентов университета и сотрудников жилого здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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