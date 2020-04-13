«Ленфильм» бесплатно покажет свои 29 культовых кинокартин

13 Апр 2020 2020-04-13T22:52:18+03:00

Зрители смогут бесплатно посмотреть в Сети такие хиты как «Собачье сердце», «Свадьба в Малиновке» и «Полосатый рейс»

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В «Ленфильме» решили скрасить будни скучающих горожан в период самоизоляции кинопоказами своих культовых картин. Начиная с 13 апреля, в официальном YouTube-канале студии будут появляться хиты вроде «Полосатого рейса», «Моего друга Ивана Лапшина», «Золушки» и «Собачьего сердца».

- Первый фильм «Золотой коллекции» был выставлен 13 апреля. Это легендарная кинолента «Человек-амфибия», созданная по одноименному роману Александра Беляева. Все показы фильмов будут сопровождаться дополнительными материалами, в которых мы расскажем об авторах лент и о том, как они создавались, - интригуют в пресс-службе киностудии.

Фильмы собираются выставлять ежедневно с 13 апреля по 10 мая. 14 апреля состоится официальная премьера в Сети «Свадьбы в Малиновке». Чтобы не пропустить очередную кинокартину, можно подписаться на YouTube-канал «Ленфильма» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU