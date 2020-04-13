2020-04-13T23:20:42+03:00
Происшествия

Младенец пострадал в тройном ДТП на Дунайском проспекте

Грудничок находился в «Опеле», в который влетел водитель «Шевроле» [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Двое маленьких детей пострадали в тройной аварии на Дунайском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspbДвое маленьких детей пострадали в тройной аварии на Дунайском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb
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13 апреля около 20:44 на Дунайском проспекте произошло тройное ДТП, в котором пострадали маленькие дети. Все произошло у регулируемого пешеходного перехода возле корпуса №1 дома №43. По предварительным данным, водитель «Шевроле Круз» влетел в «Опель», который по инерции отскочил в «Фольксваген». В причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

ДТП произошло прямо у регулируемого пешеходного перехода. Фото: vk.com/dorinspb

ДТП произошло прямо у регулируемого пешеходного перехода. Фото: vk.com/dorinspb

- В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Это малыш 2020 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Врачи скорой помощи госпитализировали их в детскую городскую больницу №1. У ребят диагностировали травмы средней степени тяжести. Сейчас проводится тщательная проверка по факту происшествия, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что оба пострадавших – мальчики. За рулем всех трех иномарок сидели мужчины. Все машины двигались от улицы Будапештской до Бухарестской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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