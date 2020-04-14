Утки в поисках пропитания и людей покинули парки Гатчины

14 Апр 2020 2020-04-14T00:15:49+03:00

В Гатчине утки ушли из парков и вышли в город в поисках пропитания. Фото: vk.com/gtnstory

Птицы выпрашивают еду и недоумевают, почему их не навещают люди в парках

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В группе «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте» опубликовали фотографию уток, блуждающих по областному городу. По словам автора снимка, птицы недоумевают по поводу того, что в парках их больше не навещают люди, которые частенько кормили их хлебушком. Все из-за режима самоизоляции.

- Из парка уходят утки. Шарятся по магазинам, выпрашивают еду. Там же так прекрасно! Странно. Что ждет эту парочку? – интересуется очевидец пернатой компании.

Многие местные жители подтвердили теорию, что уткам нечего кушать, поэтому они вынужденно покинули уютные места обитания. Тем более у птиц сейчас ответственный период откладывания яиц. Другие же горожане отметили, что не произошло ничего необычного, ведь утки выходят в небольшие путешествия каждую весну.

Напомним, ранее в Гатчинском районе видели двух редких птиц: розового пеликана, занесенного в Красную книгу, и большую полярную чайку.

Фото: vk.com/gtnstory

ИСТОЧНИК KP.RU