Утки в поисках пропитания и людей покинули парки Гатчины
В группе «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте» опубликовали фотографию уток, блуждающих по областному городу. По словам автора снимка, птицы недоумевают по поводу того, что в парках их больше не навещают люди, которые частенько кормили их хлебушком. Все из-за режима самоизоляции.
- Из парка уходят утки. Шарятся по магазинам, выпрашивают еду. Там же так прекрасно! Странно. Что ждет эту парочку? – интересуется очевидец пернатой компании.
Многие местные жители подтвердили теорию, что уткам нечего кушать, поэтому они вынужденно покинули уютные места обитания. Тем более у птиц сейчас ответственный период откладывания яиц. Другие же горожане отметили, что не произошло ничего необычного, ведь утки выходят в небольшие путешествия каждую весну.
Напомним, ранее в Гатчинском районе видели двух редких птиц: розового пеликана, занесенного в Красную книгу, и большую полярную чайку.
Фото: vk.com/gtnstory
ИСТОЧНИК KP.RU