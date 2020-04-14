2020-04-14T01:48:57+03:00
Происшествия

«Мерседес» насмерть сбил рабочего на «Дороге жизни»

Затем иномарка столкнулась с машиной дорожников и слетела в кювет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге "Мерседес" насмерть сбил дорожного рабочего.В Петербурге "Мерседес" насмерть сбил дорожного рабочего.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь с 13 на 14 апреля в Петербурге «Мерседес» насмерть сбил рабочего на «Дороге жизни». Все произошло на втором километре трассы в Красногвардейском районе города. Известно, что погибший мужчина был одет в светоотражающий жилет. После того, как его сбили, иномарка задела автомобиль дорожников, припаркованный в крайнем левом ряду, и слетела в кювет.

- На месте производились дорожные работы. Предупреждающие знаки на проезжей части есть. Автомобиль рабочих стоял с включенными проблесковыми маяками желтого цвета. Причины ДТП покажет тщательная проверка. За рулем «Мерседеса» находился мужчина 1980 года рождения, водительский стаж которого идет с 2010 года, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Личность погибшего дорожного рабочего сейчас устанавливается. Не сообщается, пострадал ли в аварии водитель «Мерседеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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