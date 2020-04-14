2020-04-14T07:52:34+03:00
Общество

Прогноз погоды на 14 апреля в Санкт-Петербурге: холодно, мокрый снег и дождь

Во вторник влияние над городом держит холодный атмосферный фронт
Петр КИБЕР
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14 апреля в Петербурге обещают мокрый снег.14 апреля в Петербурге обещают мокрый снег.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Холодная и пасмурная погода ждет жителей и редких гостей Санкт-Петербурга во вторник, 14 апреля. Уже с утра небо закрыто облаками, а термометры показывают ноль градусов. Причиной резкого понижения температуры стал холодный атмосферный фронт, пришедший в город вечером понедельника.

- 14 апреля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура в утренние часы составит около ноля градусов, днем +4…+6. Ветер юго-западный и южный, умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также синоптики предупреждают водителей о гололеде, который может оставаться в утренние часы на дорогах и, в особенности, загородных трассах.

Действует это предупреждение и на среду. 15 апреля погода будет точно такой же: 0…-2 ночью без осадков, но вероятной гололедицей, а также +4…+6 в течение дня и с мокрым снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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