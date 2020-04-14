2020-04-14T08:10:01+03:00
Общество

Границу между Петербургом и Ленобластью закрывать не планируют

Об этом заявил зампред правительства 47 региона Михаил Москвин
Петр КИБЕР
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Никто не запрещает жителям Петербурга поехать на дачу в Ленобласть.Никто не запрещает жителям Петербурга поехать на дачу в Ленобласть.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Санкт-Петербург и Ленинградская область договорились и закрывать границу между двух регионов пока никто не будет. Об этом хором заявили чиновники двух регионов в эфире на телеканале «Санкт-Петербург».

- Можно поехать на дачу и там переживать режим самоизоляции. Для единовременного передвижения все условия созданы, - успокоил дачников заместитель председателя правительства 47 региона Михаил Москвин.

Добраться до загородного дома можно на личной машине или на транспорте, который пусть в сокращенном виде, но ходит. Ограничений на это нет. Другой вопрос, что кататься туда-сюда, мягко говоря, не приветствуется.

Как ранее заявлял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, не надо ездить на пару дней – приехали на неделю и сидите. При этом в области действуют ограничения для движения между районами, а приехавшие на дачу петербуржцы могут находиться лишь в пределах той деревни или поселка, где у них стоит дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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