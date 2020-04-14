Многодетным мамам Петербурга напомнили про городской маткапитал в 160 тысяч рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T08:30:20+03:00

Семьи, в которых появился третий ребенок могут получить городской маткапитал. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Получить по 160 тысяч рублей могут жительницы Санкт-Петерьбурга, родившие или усыновившие третьего или последующего ребенка. Деньги – так называемый городской материнский капитал. И если про федеральные выплаты знают все, то про помощь от региона частенько забывают.

- В 2020 году размер материнского капитала в Санкт-Петербурге — 160 474,84 рубля. Получить его можно по специальному сертификату. Как и в случае с федеральным маткапиталом, сначала нужно получить сертификат, а потом написать заявление на распоряжение его средствами, - напоминает пресс-служба Смольного.

Сейчас все МФЦ Петербурга закрыты, да и ходить по ним – не лучшее время, однако оформить документы можно онлайн через портал «Госуслуги Санкт-Петербурга» gu.spb.ru. Для этого нужно набрать слова «Материнский капитал в Санкт-Петербурге» в строку поиска или найти вкладку в разделе «Семья».

Потратить городской материнский капитал можно также, как федеральный:

- На улучшение жилищных условий. Вы сможете погасить долг и заплатить проценты по кредитам и займам на жилье (при этом оно должно быть в Санкт-Петербурге или Ленобласти), в том числе и ипотеку.

- На дачное строительство.

- На образование ребенка.

- На медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение ребенка и оздоровительный отдых.

- На покупку автомобиля российского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU