Повторный тест не показал коронавируса у работника Ленинградской атомной станции
Повторный тест на коронавирус у сотрудника Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) дал отрицательный результат. Это означает, что 52-летний слесарь здоров и опасения на счет очага заболевания на стратегическом объекте пока не подтвердились.
- Повторно проведенные тесты на COVID-19 не подтвердили диагноз пациента с положительным результатом при первичном обследовании, - заявил вр.и.о. начальника ЦМСЧ № 38 ФМБА России Михаил Давиденко, чьи слова приводит пресс-служба медсанчасти на своей странице ВКонтакте.
По словам врачей, все исследования, проведенные за последнюю неделю, не показали наличия коронавируса у жителей Соснового Бора. Таким образом, город остается «чистой территорией».
Напомним, что о положительном результате теста на COVID-19 у своего сотрудника 8 апреля сообщила пресс-служба ЛАЭС. Тогда речь шла о 54-летнем электрослесаре. 2 числа мужчина почувствовал себя плохо и пришел в медсанчасть станции, а позднее у него взяли пробы на коронавирус. Первая дала подтверждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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