Повторный тест не показал коронавируса у работника Ленинградской атомной станции

14 Апр 2020 2020-04-14T08:49:01+03:00

Второй тест на коронавирус у сотрудника ЛАЭС дал отрицательный результат. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Повторный тест на коронавирус у сотрудника Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) дал отрицательный результат. Это означает, что 52-летний слесарь здоров и опасения на счет очага заболевания на стратегическом объекте пока не подтвердились.

- Повторно проведенные тесты на COVID-19 не подтвердили диагноз пациента с положительным результатом при первичном обследовании, - заявил вр.и.о. начальника ЦМСЧ № 38 ФМБА России Михаил Давиденко, чьи слова приводит пресс-служба медсанчасти на своей странице ВКонтакте.

По словам врачей, все исследования, проведенные за последнюю неделю, не показали наличия коронавируса у жителей Соснового Бора. Таким образом, город остается «чистой территорией».

Напомним, что о положительном результате теста на COVID-19 у своего сотрудника 8 апреля сообщила пресс-служба ЛАЭС. Тогда речь шла о 54-летнем электрослесаре. 2 числа мужчина почувствовал себя плохо и пришел в медсанчасть станции, а позднее у него взяли пробы на коронавирус. Первая дала подтверждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU