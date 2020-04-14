Петербуржец, пробивший ножом почку девушке и отпущенный до суда, зарезал бывшую сожительницу

14 Апр 2020 2020-04-14T09:15:09+03:00

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Следователи областного управления Следкома России разбираются в обстоятельствах жестокого убийства 48-летней жительницы Кудрово, которую зарезал бывший сожитель. Тело женщины в луже крови нашли в ее собственной квартире 12 апреля.

- По версии следствия, подозреваемый находился в гостях у своей бывшей сожительницы в Кудрово. В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, 51-летний мужчина нанес несколько ударов ножом в шею женщине, - сообщает пресс-служба Главного управления СК по Ленобласти.

Раненная умерла на месте, а почти сразу был найден и сам подозреваемый. Преступление он совершил в пьяном виде. Однако вскоре выяснились шокирующие подробности. Нападавшим оказался мужчина, в январе 2020 года прямо средь бела дня на Школьной улице в Петербурге пробивший почку ножом молодой девушке, которая шла с подругой.

- Его спросили, за что ты эту девушку ножом-то, если даже не знаком с ней? Он ответил, что у него была сожительница, год назад он с ней расстался и теперь ненавидит всех женщин, - рассказал «Мойке 78» источник в правоохранительных органах.

Тогда мужчину задержали, но судья Приморского суда счел, что ранее судимый за грабеж человек не опасен и до суда оставил его под подпиской о невыезде. А 12 апреля злоумышленник все же поквитался с бывшей любовью из-за которой и стал ненавидеть женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU