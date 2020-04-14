Дерзкие подростки угнали три автомобиля в Петергофе

14 Апр 2020 2020-04-14T10:07:28+03:00

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В Санкт-Петербурге под уголовную ответственность попали двое подростков по подозрению в угоне автомобилей. Сразу трое жителей Петродворцового района лишились своих машин. Все случаи произошли с 10 по 13 апреля 2020 года.

- Первым в полицию с заявлением обратился житель одного из домов по улице Шахматова, который сообщил об угоне его автомобиля «ВАЗ» стоимостью 50 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Спустя пару дней в полицию уже обратился пенсионер, проживающий на улице Чебышевской. У него тоже пропал «ВАЗ». Ущерб составил на этот раз 25 тысяч рублей.

В понедельник, 13 апреля, снова заявление в полицию – угон «Фольксваген Гольф» за 187 тысяч рублей. По всем фактам краж были возбуждены уголовные дела.

В тот же день в 17:40 часов в результате расследования, были задержаны двое подростков 14 и 16 лет. Несовершеннолетних передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU