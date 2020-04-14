Спрос на медицинских работников в Санкт-Петербурге вырос

14 Апр 2020 2020-04-14T10:26:08+03:00

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В Санкт-Петербурге за последние март-апрель вырос спрос на работников медицинских сфер. Количество вакансий для фармацевтов, врачей и младшего медперсонала выросло на 11 процентов по отношению к прошлому году. Активность кандидатов в профессиональной области также увеличилась.

- Рост резюме медицинских работников вырос в Санкт-Петербурге на 28 процентов, - говорится в исследовании hh.ru.

Несмотря на рост активности кандидатов на открытом рынке труда, в большинстве регионов СЗФО ощущается дефицит специалистов. Речь идет как о врачах, так и о младшем и среднем медперсонале. В Санкт-Петербурге – 3,8 резюме а одно предложение о работе.

Большая часть вакансий, открытых в городе с 1 марта по 10 апреля 2020 года в профессиональной области медицины и фармацевтики была ориентирована на лечащих врачей (31%), младший и средний медперсонал (26%), врачей-экспертов (22%). Еще 16% и 15% вариантов занятости размещено для специалистов по продажам и клиническим исследованиям соответственно. Востребованы и медицинские представители (8%).

ИСТОЧНИК KP.RU