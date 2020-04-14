За поход в магазин жительницу Ленобласти оштрафовали на 7,5 тысяч рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T10:27:34+03:00

За поход в магазин жительницу Кингисеппа оштрафовали на 7,5 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за карантина в подъезде ей было запрещено выходить на улицу

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Жительница областного Кингисеппа получила штраф в 7500 рублей за обычный поход в продуктовый магазин. Причина проста – женщина нарушила карантин, который был введен в подъезде ее дома, где нашли больного коронавирусом.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что 9 апреля 2020 года жительница Кингисеппа, будучи лицом, имевшем контакт (проживание в одном подъезде) с лицом, недавно прибывшим из Доминиканской Республики, покинула место своего жительства, тем самым нарушила постановление главного государственного санитарного врача, - сообщает пресс-служба судов Ленобласти.

Взаперти из-за соседа-туриста все обитатели подъезда должны были находиться до 11 апреля. То есть окончания двухнедельного карантина женщина не дождалась всего два дня.

Судья учел все обстоятельства и дал ей наказание вдвое ниже минимальной планки в 15 тысяч рублей.

Напомним, что максимальная сумма за нарушение карантина составляет 40 тысяч рублей. А если это повлекло вред другим людям, то и до 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU