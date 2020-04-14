2020-04-14T10:42:46+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Ленинградской области 14 апреля 2020 года

В регионе зарегистрировано еще 35 заболеваний инфекцией
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградской области зафиксировано еще 35 случаев заражения коронавирусомВ Ленинградской области зафиксировано еще 35 случаев заражения коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На утро 14 апреля 2020 года в России зафиксирована 21 102 случаев заражения. Новых - 2 774 заболевших. Из них - 35 случаев заражения произошли в Ленинградской области. Так, всего с начала пандемии в регионе уже 190 заболевших.

- За последние сутки в Ленинградской области зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом, - сообщили в комитете здравоохранения.

С начала эпидемии в Ленобласти выздоровели пять человек, смертельных случаев зафиксировано не было.

Накануне была подтверждена вспышка коронавируса в нелегальном хостеле для мигрантов. В общежитии находились 154 человека, у 10 из них тест подтвердил заболевание.

Также на 14 апреля в Санкт-Петербурге зафиксирован 121 новый случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 799 человек, 78 из них выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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