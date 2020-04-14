Еще 85 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 14 апреля 2020 года

14 Апр 2020 2020-04-14T10:52:29+03:00

За сутки 85 человек вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала пандемии вылечились от инфекции 163 горожан

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Еще 85 человек вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге. Такие данные сообщает комитет здравоохранения на утро 14 апреля 2020 года. Так, с начала пандемии выздоровело уже 163 человека.

- На утро 14 апреля в Санкт-Петербурге положительные тесты на коронавирус подтвердились еще у 121 человека, 85 выздоровели, смертей зафиксировано не было, - сообщили в комитете.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 799 случаев заражения COVID-19.

Умерло 4 человека. Все они были старше 70 лет.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 4703 человека. На карантине находится 4538 человек. Из них 37 - в обсерваторе, 1093 - на самоизоляции, 3408 - это контактные случаи с заболевшими.

На данный момент Петербург входит в топ-7 регионов по коронавирусу. Больше заболевших в Москве и Московской области - 13 002 и 2 315 человек соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU