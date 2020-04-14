Более 4,7 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T10:57:19+03:00

Более 4,7 тысяч человек сдали 13 апреля тест на коронавирус в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На 14 апреля на карантине находится 4 538 человек

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Санкт-Петербург продолжает бороться с пандемией коронавируса. Для того, чтобы быстро находить инфицированных, в городе активно тестируют население. За сутки, 13 апреля, еще 4 703 человека сдали анализы на наличие инфекции.

- В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 849 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 25 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 44 обращения, в полицию - 200. Остальные звонки были справочного характера, - сообщили в Смольном.

С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировалось 2779 петербургских волонтеров, из них 1801 человек уже прошел аккредитацию и обучение, выполнено 6354 заявки. За сутки от петербуржцев поступило 355 обращений на оказание помощи волонтерами.

13 апреля начался второй этап выдачи продуктовых наборов. В школах и учреждениях среднего профессионального образования в общей сложности выдано 259195 наборов. Запланировано к выдаче 550570 наборов.

Кроме того, началась выдача наборов для дошкольников. В первый день выдано 61410 наборов. Всего планируется выдать 564908 наборов. Выдача организована в 1128 детских садах в плановом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU