Студентку ограбили, ударив по голове, в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T11:16:15+03:00

В Санкт-Петербурге ограбили студентку, ударив по голове в коммунальной квартире Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге студентку второго курса института ограбили у нее же дома. В двенадцатом часу ночи 12 апреля в полицию поступило сообщение от 38-летней жительницы коммунальной квартиры на улице Правды, которая впопыхах рассказала, что ее соседка кричит и просит о помощи.

- На место прибыл наряд полиции. Сотрудники опросили пострадавшую и выяснили, что некий 38-летний мужчина ударил 18-летнюю девушку, отнял у нее телефон и сбежал. Ущерб составил 13 тысяч рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пострадавшую девушку осмотрели врачи скорой помощи и госпитализировали ее в Мариинскую больницу. У студентки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Состояние ее удовлетворительное.

Вечером следующего дня, 13 апреля, оперативники задержали подозреваемого у дома 2 по Большой Морской улице. Краденный телефон изъят не был.

Известно, что подозреваемый нигде не работает и ранее был судим. Сейчас по факту ограбления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU