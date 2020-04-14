Женщину и ребенка спасли из горящей многоэтажки в Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T11:19:35+03:00

Пожар возник на кухне в квартире на 12-м этаже

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По срочному вызову выехали утром 14 апреля пожарные Приморского района Санкт-Петербурга. В многоэтажке на Парашютной улице полыхала одна из квартир, а в ней находилась мама с маленьким ребенком.

- В 9:49 поступило сообщение о возгорании по адресу: Парашютная улица, дом 58. В 20-этажном жилом доме горела кухня в 1-комнатной квартире, расположенной на 12-м этаже, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Уже через восемь минут на место происшествия в ЖК «Каменка» прибыли несколько подразделений противопожарной службы. К этому моменту дым валил не только из окон кухни, но и с застекленной лоджии.

В первую очередь спасатели эвакуировали жильцов верхних этажей и вытащили из горящей квартиры маму с ребенком – всего 19 человек. Большая часть горожан отделалась испугом, а женщину с малышом передали в руки врачей.

В 10:29 пожар был локализован. Сейчас на месте ЧП продолжаются работы, а дознаватели выясняют причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU