Женщину и ребенка спасли из горящей многоэтажки в Петербурге
По срочному вызову выехали утром 14 апреля пожарные Приморского района Санкт-Петербурга. В многоэтажке на Парашютной улице полыхала одна из квартир, а в ней находилась мама с маленьким ребенком.
- В 9:49 поступило сообщение о возгорании по адресу: Парашютная улица, дом 58. В 20-этажном жилом доме горела кухня в 1-комнатной квартире, расположенной на 12-м этаже, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Уже через восемь минут на место происшествия в ЖК «Каменка» прибыли несколько подразделений противопожарной службы. К этому моменту дым валил не только из окон кухни, но и с застекленной лоджии.
В первую очередь спасатели эвакуировали жильцов верхних этажей и вытащили из горящей квартиры маму с ребенком – всего 19 человек. Большая часть горожан отделалась испугом, а женщину с малышом передали в руки врачей.
В 10:29 пожар был локализован. Сейчас на месте ЧП продолжаются работы, а дознаватели выясняют причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU