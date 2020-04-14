Полиция поймала торговца, утроившего стрельбу на оптовой базе в День космонавтики

14 Апр 2020 2020-04-14T11:48:50+03:00

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Петербургские полицейские задержали коммерсанта, который в пылу страсти открыл огонь из пистолета на продуктовой базе на улице Салова. Конфликт с другим торговцем, кончившийся пальбой, произошел 12 апреля.

- Около 15:00 у гражданина республики Азербайджан 1974 года рождения, индивидуального предпринимателя произошел конфликт с малознакомым по имени «Фейруз», в результате которого тот ударил потерпевшего кулаком в лицо, после чего достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил заявителю в сторону, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Отстрелявшись, нападавший скрылся. Раненный торговец был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом нижней челюсти и слепым огнестрельным пулевым в ногу.

По факту стрельбы полиция завела дело по статье «Хулиганство», а вскоре был найден и сам подозреваемый. Им оказался гендиректор собственного ИП, живущий на улице Коллонтай. Мужчину задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU