Более 1,2 тысяч случаев внебольничной пневмонии зафиксировано в Карелии с начала 2020 года

14 Апр 2020 2020-04-14T11:49:46+03:00

//более тысячи жителей Карелии заболели внебольничной пневмонией с начала 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

За 1 квартал года от болезни умерли 67 человек

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Министерство здравоохранения обнародовало данные по внебольничной пневмонии в Карелии. Так, за 1 квартал 2020 года в Республике зарегистрировано 1 248 случаев заболевания, из них 67 человек умерли. Смертность составила 5,4 процента.

- Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1435 случаев внебольничной пневмонии, у 66 человек из этого количества больных, то есть в 4,6 процентах случаев наступил летальный исход, - отметили в администрации Карелии.

Также местным жителям напомнили, что признак внебольничной пневмонии является одним из маркеров коронавируса, однако не единственным из них. Тема пневмонии сейчас очень спекулятивная. При этом важно знать, что внебольничная пневмония может быть вызвана и другими бактериями и вирусами.

Напомним, что с начала пандемии в Карелии проведено более 5,5 тысяч обследований на коронавирус. У четверых человек была обнаружена инфекция, еще двое ожидают результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU