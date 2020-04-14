Совестливый вор признался полиции, что украл плиту в Санкт-Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T12:04:24+03:00

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В Санкт-Петербурге местного жителя замучила совесть после того, как он совершил кражу. Мужчина случайно нашел на улице ключи от квартиры и решил проверить, может это от той самой, «где деньги лежат». Зайдя в нее, денег не нашел, а вот варочную панель с собой прихватил.

- 11 апреля в полицию обратился с явкой с повинной 41-летний мужчина, житель дома на улице Асафьева, и рассказал, что в конце марта нашел ключи от квартиры в доме на проспекте Энгельса. С их помощью он проник в нее и украл плиту, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спустя два дня объявился и хозяин варочной панели. 13 апреля он сообщил в полицию о том, что кража произошла с 26 до 28 марта. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей.

О совестливом воре известно, что он нигде не работает, а также ранее был судим за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU