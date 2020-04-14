В Петербурге полностью остановили пассажирскую навигацию

14 Апр 2020 2020-04-14T12:13:52+03:00

Об открытии навигации для всех судов, в том числе экскурсионных, Смольный объявит дополнительно, но случится это никак не раньше 1 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее для судов закрыли мелкие реки и каналы, а теперь от кораблей очистили и Неву со всеми ее рукавами

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Из-за коронавируса пассажирская навигация в городе на Неве полностью остановлена не только фактически, но и официально сегодня с полуночи.

– С 00 часов 14 апреля вводится запрет на движение пассажирских судов с пассажирами на борту в пределах административных границ Петербурга на внутренних водных путях России, – сообщает Администрация «Волго-Балт». – К ним относятся Нева, Малая Нева, а также Малая, Средняя и Большая Невки.

Ранее приостановили навигацию по мелким рекам и каналам Петербурга: Мойке, Фонтанке, каналу Грибоедова...

– Водные пути Петербурга открыты с 9 апреля, но только для движения судов специального назначения и задействованных в работах по содержанию и текущему ремонту городского имущества, – поясняют в Комитете по транспорту Петербурга.

Решение о полном закрытии навигации на городских и федеральных водных путях, а также в акватории морских портов приняли на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы при Координационном совете по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции.

– Предполагается, что навигация в полном объеме начнется не раньше 30 апреля, – сообщают в Смольном. – Об открытии навигации для всех судов, в том числе экскурсионных, мы объявим дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU