Власти Ленинградской области рассказали, где выявлены новые случаи коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T12:16:55+03:00

На 14 апреля 2020 года в регионе найдено еще 35 пациентов с коронавирусной инфекцией

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора назвало населенные пункты в Ленинградской области, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом. При этом число заболевших оказалось рекордным для региона – сразу у 35 человек подтвержден опасный диагноз.

- Роспотребнадзор сообщает о 35 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом: Новосергиевка (Всеволожский район); Всеволожск; Янино-1 (Всеволожский район); Первомайское (Выборгский район); Большое Коновалово (Ломоносовский район); поселок им.Тельмана (Тосненский район); Ульяновка (Тосненский район); Носово (Бокситогорский район), - информирует пресс-служба правительства Ленобласти.

Где и сколько больных найдено, ведомство не уточняет. Однако массовым очагом заражения уже стало нелегальное общежитие в поселке Новосергиевка, где из 154 рабочих-мигрантов у десяти подтверждена корнавирусная инфекция. А всего в хостеле жили более 400 человек.

По состоянию на 14 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Ленинградской области составляет 190 человек. Пятеро из них вылечились. Смертей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU