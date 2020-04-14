Более 40 пьяных водителей поймали в Санкт-Петербурге за выходные

14 Апр 2020 2020-04-14T12:20:56+03:00

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За минувшие выходные, 11 и 12 апреля 2020 года, в ходе проведения рейдов «Нетрезвый водитель» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудниками ГИБДД был выявлен 41 водитель, который управлял автомобилем в пьяном состоянии. Об этом сообщили в управлении.

- Из остановленных, 19 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Задержано пять водителей, повторно управлявших автомобилем в нетрезвом виде, которые будут привлечены к уголовной ответственности, - сообщили в управлении ГИБДД.

Кроме того, в ходе рейда инспекторы также пресекли 416 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU