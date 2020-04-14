Лже-врач обокрала 90-летнюю петербурженку, напугав болезнью

14 Апр 2020 2020-04-14T12:35:13+03:00

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В Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенничества. Сидящей на самоизоляции 90-летней старушке 11 апреля позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником городского Консультативно-диагностического Центра №1, расположенного на улице Сикейроса, и заявила, что та больна.

- По телефону неизвестная женщина убедила пенсионерку в том, что у нее есть заболевание и в необходимости приобрести препарат, который якобы улучшит ее здоровье, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После звонка, около 19 часов, к пенсионерке в квартиру на Искровском проспекте пришла женщина на вид 25-30 лет, в белом халате, и забрала у нее деньги на «лекарство», капсулы желтого цвета, упакованные в пластмассовую банку. 110 тысяч рублей.

Спустя пару дней пенсионерка поняла, что ее обманули и 13 апреля обратилась в полицию. На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU