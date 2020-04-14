С начала пандемии коронавируса в суды Петербурга поступило 193 дела о нарушении карантина

14 Апр 2020 2020-04-14T12:43:32+03:00

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Петербургские мировые судьи рассмотрели уже 85 дел о нарушениях режима самоизоляции. А всего с момента введения мер по нераспространению коронавируса, к ним поступило почти 200 материалов.

- Мировым судьям поступило 193 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа власти). Возвращено 42 материала. Рассмотрено 85 материалов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По этой статье горожан могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей, что и происходило ранее. Однако с апреля к нарушителям порядка самоизоляции все чаще стала применяться статья 6.3 (часть 2) КоАП РФ – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». И по ней штрафы уже весьма существенны – от 15 до 40 тысяч рублей.

11 жителей Петербурга уже получили подобное наказание, в том числе мужчина, вышедший погулять на детскую площадку со своим сыном.

ИСТОЧНИК KP.RU