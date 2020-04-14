Три сквера и парка внесут в «зеленую книгу» Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге три обширных зеленых территорий могут официально стать защищенными на законодательном уровне. Как стало известно во вторник, 14 апреля, Законодательное собрание города рассмотрит проект об изменении в законе «О зеленых насаждениях общего пользования».
- Даже в нынешней сложной ситуации мы обязаны думать о будущем Петербурга. О том, что мы оставим детям и внукам. Именно поэтому мы продолжаем писать «зеленую книгу» города, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.
Так, предлагается включить перечень территорий ЗНОП городского значения несколько зеленых зон. Сквер в Выборгском районе площадью 2,3714 гектар был выявлен в результате инвентаризации, которая проводится ежегодно. Включение сквера в перечень позволит создать проект комплексного благоустройства общей площадью свыше 6 гектар. Также список может пополнить парк под названием «Инчхон» в Кронштадтском районе уже благоустроен. Его площадь – 1,676 гектар.
Кроме того, предлагается включить в перечень территорий ЗНОП резерва озеленения значительную территорию в Красногвардейском районе общей площадью 42,4 гектар. Эти участки расположены по берегам реки Охты и Охтинского разлива.
ИСТОЧНИК KP.RU