Три сквера и парка внесут в «зеленую книгу» Санкт-Петербурга

14 Апр 2020 2020-04-14T12:50:09+03:00

Три территории могут внесли в список зеленых насаждений Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Зеленые зоны в Выборгском, Красногвардейском и Кронштадтском районах предлагается внести под защиту

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В Санкт-Петербурге три обширных зеленых территорий могут официально стать защищенными на законодательном уровне. Как стало известно во вторник, 14 апреля, Законодательное собрание города рассмотрит проект об изменении в законе «О зеленых насаждениях общего пользования».

- Даже в нынешней сложной ситуации мы обязаны думать о будущем Петербурга. О том, что мы оставим детям и внукам. Именно поэтому мы продолжаем писать «зеленую книгу» города, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Так, предлагается включить перечень территорий ЗНОП городского значения несколько зеленых зон. Сквер в Выборгском районе площадью 2,3714 гектар был выявлен в результате инвентаризации, которая проводится ежегодно. Включение сквера в перечень позволит создать проект комплексного благоустройства общей площадью свыше 6 гектар. Также список может пополнить парк под названием «Инчхон» в Кронштадтском районе уже благоустроен. Его площадь – 1,676 гектар.

Кроме того, предлагается включить в перечень территорий ЗНОП резерва озеленения значительную территорию в Красногвардейском районе общей площадью 42,4 гектар. Эти участки расположены по берегам реки Охты и Охтинского разлива.

ИСТОЧНИК KP.RU