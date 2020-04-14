Салон красоты наказали за покраску волос во время карантина
Бокситогорский районный суд Ленинградской области закрыл салон красоты из Пикалево, который работал во время карантинных мер, несмотря на все распоряжения властей. Жительницы города стремились к прекрасному и приходили сюда красить волосы. На этом салон и погорел.
- Судом установлено, что 7 апреля вопреки требованиям Указа «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» индивидуальный предприниматель допустил работу объекта – салона красоты «Софья», где была осуществлена услуга по покраске волос, - сообщает пресс-служба судов Ленинградской области.
Мнение владельца салона в постановлении не приводится. Зато известно, что ближайшие 20 дней студия красоты работать точно не будет – такое решение принял суд. Таким образом, заведение сможет распахнуть двери уже в начале мая. Однако не факт, что карантин к этому времени будет снят. Пока кривая заражений коронавирусом идет только вверх.
ИСТОЧНИК KP.RU
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