2020-04-14T13:09:42+03:00
Общество

Салон красоты наказали за покраску волос во время карантина

Заведению из Ленобласти суд запретил работать 20 дней
Петр КИБЕР
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Салон красоты из Ленобласти закрыли за крашеные волосы.Салон красоты из Ленобласти закрыли за крашеные волосы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Бокситогорский районный суд Ленинградской области закрыл салон красоты из Пикалево, который работал во время карантинных мер, несмотря на все распоряжения властей. Жительницы города стремились к прекрасному и приходили сюда красить волосы. На этом салон и погорел.

- Судом установлено, что 7 апреля вопреки требованиям Указа «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» индивидуальный предприниматель допустил работу объекта – салона красоты «Софья», где была осуществлена услуга по покраске волос, - сообщает пресс-служба судов Ленинградской области.

Мнение владельца салона в постановлении не приводится. Зато известно, что ближайшие 20 дней студия красоты работать точно не будет – такое решение принял суд. Таким образом, заведение сможет распахнуть двери уже в начале мая. Однако не факт, что карантин к этому времени будет снят. Пока кривая заражений коронавирусом идет только вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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