Школьницу изнасиловали в лифте дома в Санкт-Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T13:20:28+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании несовершеннолетней. Вечером в понедельник, 13 апреля, к правоохранителям обратилась 48-летняя женщина, которая рассказала, что пять минут назад на ее 15-летнюю дочь напал в лифте мужчина.

- По рассказам заявительницы, нападение произошло в лифте парадной дома 14, корпус 3, по проспекту Маршака, когда девочка возвращалась домой. Неизвестный мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спустя час после обращения, полицейские задержали проживающего в том же доме мужчину. Им оказался 25-летний гражданин республики Узбекистан, работающий фасадчиком в строительной компании.

Подозреваемый доставлен в 66 отдел полиции. Также правоохранители изъяли с места происшествия видео с камеры наблюдения.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU