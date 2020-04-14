Школьницу изнасиловали в лифте дома в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании несовершеннолетней. Вечером в понедельник, 13 апреля, к правоохранителям обратилась 48-летняя женщина, которая рассказала, что пять минут назад на ее 15-летнюю дочь напал в лифте мужчина.
- По рассказам заявительницы, нападение произошло в лифте парадной дома 14, корпус 3, по проспекту Маршака, когда девочка возвращалась домой. Неизвестный мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Спустя час после обращения, полицейские задержали проживающего в том же доме мужчину. Им оказался 25-летний гражданин республики Узбекистан, работающий фасадчиком в строительной компании.
Подозреваемый доставлен в 66 отдел полиции. Также правоохранители изъяли с места происшествия видео с камеры наблюдения.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU