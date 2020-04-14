Более 5 тысяч планшетов для дистанционного обучения школьникам и студентам собрали в Санкт-Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T13:37:58+03:00

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Жители Санкт-Петербурга, общественные организации и представители бизнеса помогли собрать для нуждающихся школьников и студентов города планшеты для дистанционного обучения, на котором они вынуждены находится в связи с самоизоляцией из-за коронавируса. На 14 апреля уже собрано и передано 5 054 планшета.

- Мы благодарны петербуржцам, которые приняли участие в акции «#неканикулы». Всего за несколько дней на горячую линию комитета по образованию поступило более 200 звонков от неравнодушных горожан, выразивших готовность помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения, - отметила председатель ведомства Жанна Воробьева.

С призывом о помощи детям из малообеспеченных семей обратился к петербуржцам губернатор города Александр Беглов. Из-за мер предосторожности школьники вынуждены обучаться дома с помощью компьютера или планшета. Многие компании быстро откликнулись и собрали для детей технику, отметив, что очень важна непрерывность учебного процесса. Особенно остро этот вопрос стоит перед теми, кто готовится к ОГЭ или ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU