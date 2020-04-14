Стоял на балконе и пылал: в Новгороде на глазах пожарных заживо горел человек
Шокирующий инцидент произошел вечером 13 апреля в Великом Новгороде. Здесь, на глазах у местных жителей и приехавших на вызов пожарных, горел человек. Мужчина вышел на балкон полыхавшей квартиры, чтобы спастись, но огонь настиг его и здесь.
- В 22:31 в оперативную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в жилом доме расположенном по адресу: Большая Московская, 68 На момент прибытия подразделений горела квартира на третьем этаже, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Новгородской области.
За сухими словами сводки скрывается жуткое зрелище, которое сняли на видео случайные свидетели. Опубликовать его «Комсомолка» не решилась по этическим соображениям, ролик не только +18, его не стоит видеть вообще никому.
Но самое страшное, что человек две минуты заживо горел на глазах прохожих и уже прибывших пожарных, которые не могли подать воду и развернуть лестницу.
- Использовать для эвакуации автолестницу было невозможно из-за растущих вдоль дороги деревьев. Мужчину спасли, проникнув на балкон через квартиру, - объясняют в МЧС.
Несмотря на то, что человек полностью обгорел и был недвижим, спасатели уверяют, что он выжил и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU