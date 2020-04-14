Стоял на балконе и пылал: в Новгороде на глазах пожарных заживо горел человек

14 Апр 2020 2020-04-14T13:42:29+03:00

В Новгороде на глазах пожарных сгорел человек. Фото: vk.com/region53

Мужчина побоялся спрыгнуть вниз с третьего этажа и ждал, пока спасатели развернут лестницу

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Шокирующий инцидент произошел вечером 13 апреля в Великом Новгороде. Здесь, на глазах у местных жителей и приехавших на вызов пожарных, горел человек. Мужчина вышел на балкон полыхавшей квартиры, чтобы спастись, но огонь настиг его и здесь.

- В 22:31 в оперативную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в жилом доме расположенном по адресу: Большая Московская, 68 На момент прибытия подразделений горела квартира на третьем этаже, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Новгородской области.

За сухими словами сводки скрывается жуткое зрелище, которое сняли на видео случайные свидетели. Опубликовать его «Комсомолка» не решилась по этическим соображениям, ролик не только +18, его не стоит видеть вообще никому.

Но самое страшное, что человек две минуты заживо горел на глазах прохожих и уже прибывших пожарных, которые не могли подать воду и развернуть лестницу.

- Использовать для эвакуации автолестницу было невозможно из-за растущих вдоль дороги деревьев. Мужчину спасли, проникнув на балкон через квартиру, - объясняют в МЧС.

Несмотря на то, что человек полностью обгорел и был недвижим, спасатели уверяют, что он выжил и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU