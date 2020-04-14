2020-04-14T14:21:31+03:00
Дом. Семья

Одинокий лабрадор всю ночь просидел на улице в ожидании хозяина в Санкт-Петербурге

Спустя 12 часов за собакой так никто и не пришел [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пес всю ночь просидел в ожидании хозяина в ПетербургеПес всю ночь просидел в ожидании хозяина в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге жители ЖК «Лондон Парк» на проспекте Просвещения заметили одинокого пса, который всю ночь просидел в ожидании своего хозяина. Во вторник, 14 апреля, очевидцы рассказали в социальной сети о том, что пес с двух часов ночи сидит у центральных входов в ЖК. Но за ей никто так и не пришел.

О потеряшке рассказали местные жители в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

О потеряшке рассказали местные жители в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

- Не могу точно сказать, но кто-то из нашего дома белую собаку постоянно выгуливал, но она или нет, тут не знаю, но очень похожа. И кажется они были из башни. Жаль консьержек нет, они бы точно подсказали, - узнала собаку одна из местных жительниц.

Участники обсуждения отметили, что у собаки на ошейнике возможно есть адрес или телефон хозяина. Некоторые посоветовали обратиться к ветеринару и проверить чип пса.

- Собака не будет просто так приходить именно к этим входам, даже если хозяева только один раз приходили к кому-то, - отметила одна из петербурженок.

По сообщениям очевидцев, к двум часам дня пес пропал. Возможно, он все же нашел своего хозяина.

Потерявшийся пес всю ночь просидел у дома в Петербурге в ожидании хозяина .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Съезд на КАД полностью перекроют на пять дней
Пасхальные службы и освящение куличей в Ленобласти пройдет на улице
Петербуржцы жалуются на горы мусора в Капральевом парке
Дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской признан памятником регионального значения
С начала года в Петербург привезли 6,5 тысяч тонн креветок
Более 600 предпринимателей воспользовались поддержкой правительства Санкт-Петербурга из-за коронавируса
Одинокий лабрадор всю ночь просидел на улице в ожидании хозяина в Санкт-Петербурге
Стоял на балконе и пылал: в Новгороде на глазах пожарных заживо горел человек
Более 5 тысяч планшетов для дистанционного обучения школьникам и студентам собрали в Санкт-Петербурге
Школьницу изнасиловали в лифте дома в Санкт-Петербурге
Салон красоты наказали за покраску волос во время карантина
Три сквера и парка внесут в «зеленую книгу» Санкт-Петербурга
С начала пандемии коронавируса в суды Петербурга поступило 193 дела о нарушении карантина
Лже-врач обокрала 90-летнюю петербурженку, напугав болезнью
Более 40 пьяных водителей поймали в Санкт-Петербурге за выходные
Власти Ленинградской области рассказали, где выявлены новые случаи коронавируса
В Петербурге полностью остановили пассажирскую навигацию
Совестливый вор признался полиции, что украл плиту в Санкт-Петербурге
Более 1,2 тысяч случаев внебольничной пневмонии зафиксировано в Карелии с начала 2020 года
Полиция поймала торговца, утроившего стрельбу на оптовой базе в День космонавтики
Женщину и ребенка спасли из горящей многоэтажки в Петербурге