Одинокий лабрадор всю ночь просидел на улице в ожидании хозяина в Санкт-Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T14:21:31+03:00

Спустя 12 часов за собакой так никто и не пришел [видео]

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В Санкт-Петербурге жители ЖК «Лондон Парк» на проспекте Просвещения заметили одинокого пса, который всю ночь просидел в ожидании своего хозяина. Во вторник, 14 апреля, очевидцы рассказали в социальной сети о том, что пес с двух часов ночи сидит у центральных входов в ЖК. Но за ей никто так и не пришел.

О потеряшке рассказали местные жители в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

- Не могу точно сказать, но кто-то из нашего дома белую собаку постоянно выгуливал, но она или нет, тут не знаю, но очень похожа. И кажется они были из башни. Жаль консьержек нет, они бы точно подсказали, - узнала собаку одна из местных жительниц.

Участники обсуждения отметили, что у собаки на ошейнике возможно есть адрес или телефон хозяина. Некоторые посоветовали обратиться к ветеринару и проверить чип пса.

- Собака не будет просто так приходить именно к этим входам, даже если хозяева только один раз приходили к кому-то, - отметила одна из петербурженок.

По сообщениям очевидцев, к двум часам дня пес пропал. Возможно, он все же нашел своего хозяина.

Потерявшийся пес всю ночь просидел у дома в Петербурге в ожидании хозяина .

ИСТОЧНИК KP.RU