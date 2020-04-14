Одинокий лабрадор всю ночь просидел на улице в ожидании хозяина в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге жители ЖК «Лондон Парк» на проспекте Просвещения заметили одинокого пса, который всю ночь просидел в ожидании своего хозяина. Во вторник, 14 апреля, очевидцы рассказали в социальной сети о том, что пес с двух часов ночи сидит у центральных входов в ЖК. Но за ей никто так и не пришел.
О потеряшке рассказали местные жители в соцсетиФото: СОЦСЕТИ
- Не могу точно сказать, но кто-то из нашего дома белую собаку постоянно выгуливал, но она или нет, тут не знаю, но очень похожа. И кажется они были из башни. Жаль консьержек нет, они бы точно подсказали, - узнала собаку одна из местных жительниц.
Участники обсуждения отметили, что у собаки на ошейнике возможно есть адрес или телефон хозяина. Некоторые посоветовали обратиться к ветеринару и проверить чип пса.
- Собака не будет просто так приходить именно к этим входам, даже если хозяева только один раз приходили к кому-то, - отметила одна из петербурженок.
По сообщениям очевидцев, к двум часам дня пес пропал. Возможно, он все же нашел своего хозяина.
Потерявшийся пес всю ночь просидел у дома в Петербурге в ожидании хозяина .
ИСТОЧНИК KP.RU