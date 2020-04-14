2020-04-14T14:51:25+03:00
Общество

С начала года в Петербург привезли 6,5 тысяч тонн креветок

Именно столько членистоногих проверили инспектора Россельхознадзора
Петр КИБЕР
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Рыбу и морепродукты в Петербурге любят. Вот только креветок в Финском заливе не водится.Рыбу и морепродукты в Петербурге любят. Вот только креветок в Финском заливе не водится.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург, город хоть и морской, но вот с морепродуктами здесь не очень. Кроме популяции пресноводных рыб, не блещущей разнообразием, поймать можно разве что миногу. А вот всякие деликатесы вроде креветок приходиться везти издалека. И, суд по объемам, едят членистоногих в Северной столице весьма охотно.

- С начала 2020 года инспекторами Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведен ветеринарный контроль 6364 тонн креветок, поступивших из 12 стран, -сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Чаще всего креветки приплывали в город на Неве из Индии - 2266,4 тонны. Больше тысячи тонн морепродукта пришло из далекой Аргентины, 769 тонн - из Эквадора, 728 тонн - из Китая.

Из Вьетнама, Гренландии, Тайланда, Индонезии, Шри-Ланки, Кубы, Никарагуа и Бангладеша приходили контейнеры с такой экзотикой, как тигровые и черные тигровые креветки, креветки вида Ваннамей, а также представители диких и других членистоногих из рода креветок.

Все они прошли ветеринарный контроль и отправились в магазины, бары и рестораны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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