2020-04-14T15:48:56+03:00
Общество

Петербуржцы жалуются на горы мусора в Капральевом парке

Жители ЖК в Новом Девяткино собираются подать жалобу в администрацию города
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Новое Девяткино жалуются га горы мусораЖители Новое Девяткино жалуются га горы мусораФото: СОЦСЕТИ
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Хаотичную свалку обнаружили в Новом Девяткино под Санкт-Петербургом. Во вторник, 14 апреля 2020 года, жители ЖК «Озерный» на Капральской улице пожаловались на огромные кучи мусора, которые выросли в местном парке. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- Ну эта дорога уже не парк. Здесь либо в лесничество, либо к воякам. Там ведра из под эпоксидной смолы и куски стеклоткани. Скорее какое-то производство работающее в округе загрязняет, - предположил один из участников обсуждения проблемы.

Местные жители заявили, что собираются обратиться в администрацию, чтобы та решила проблемы свалки. Однако некоторые горожане посоветовали недовольным не ждать, а самим убрать мусор.

- Какая администрация, вместо жалоб взять самим и убрать, или гордость не позволяет! Судьба природы в руках каждого человека, и каждый из нас несет за нее ответственность, - отметил один из горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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