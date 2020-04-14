Пасхальные службы и освящение куличей в Ленобласти пройдет на улице

14 Апр 2020 2020-04-14T16:00:58+03:00

Прихожан в церковь не пустят, а расставят через полтора метра на территории у храмов

Изменить размер текста: A A

Епархии Ленинградской области и власти региона договорились о том, как будут работать церкви и проводиться службы на Пасху. Храмы решено не закрывать, но и внутрь прихожан никто не пустит. Все стороны пошли на «разумный» компромисс.

- В этом году все пасхальные богослужения пройдут на прихрамовых территориях на открытом воздухе. Освящение куличей, яиц и прочих явств также будет проводиться на улице, - говорится в обращении представителей РПЦ к жителям Ленобласти, текст которого публикует пресс-служба правительства 47 региона.

При этом прихожан, особенно людей пожилого возраста, входящих в группу риска, просят оставаться дома и молиться в домашней обстановке. Также ни в коем случае не стоит приходить на службы тем, у кого есть признаки ОРВИ.

Пришедших просят соблюдать рекомендации санитарных врачей, использовать защитные маски, перчатки и не приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра.

- Важно соблюсти все санитарные нормы. Для этого престол вынесут из храма на улицу, здесь же будет проводить службу духовенство, чтобы подчеркнуть общность с прихожанами, - заявил секретарь Выборгской Епархии протоирей Дионисий Холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU