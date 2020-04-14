Съезд на КАД полностью перекроют на пять дней
В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге временно перекроют один из съездов. Как стало известно во вторник, 14 апреля, на развязке с Октябрьской набережной временно будет перекрыто движение с 15 по 20 апреля в связи с ремонтными работами.
- Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Октябрьскую набережную - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Отмечается, что на участке транспортной развязке КАД на пересечении с автодорогой Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск будут проходить работы по устранению колейности в асфальте. Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.
ИСТОЧНИК KP.RU