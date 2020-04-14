Съезд на КАД полностью перекроют на пять дней

14 Апр 2020 2020-04-14T16:08:41+03:00

На развязке с Октябрьской набережной ограничат движение с 15 по 20 апреля

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В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге временно перекроют один из съездов. Как стало известно во вторник, 14 апреля, на развязке с Октябрьской набережной временно будет перекрыто движение с 15 по 20 апреля в связи с ремонтными работами.

- Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Октябрьскую набережную - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отмечается, что на участке транспортной развязке КАД на пересечении с автодорогой Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск будут проходить работы по устранению колейности в асфальте. Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU