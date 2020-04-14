2020-04-14T16:34:01+03:00
Общество

В Пушкине родителям подростка, нарушившего самоизоляцию, грозит штраф 15 тысяч рублей

Парня поймали, когда он играл в баскетбол на спортплощадке
Полина ШАНДРАК
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Патруль поймал в Пушкине подростка, нарушившего режим самоизоляции.Патруль поймал в Пушкине подростка, нарушившего режим самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Не все петербуржцы до конца понимают, за что сегодня можно получить штраф. Или делают вид, предпочитая вести обычный образ жизни, как было до карантина. Но, нарушая закон, горожане могут поплатиться за это рублем. Одного из таких нарушителей полицейские встретили в субботу, 11 апреля, в Пушкине. Стражи порядка заметили его на одной из спортивных площадок. 17-летний парень спокойно играл в баскетбол и весьма удивился, когда к нему подошли правоохранители и сообщили, что ему грозит штраф 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Точнее не ему, а его родителям, так как он несовершеннолетний.

- Штраф родителям пока не выписали, - заверил журналиста "Комсомолки" в Петербурге" Евгений. - Будет еще комиссия. После нее и решится, выплачивать или нет.

На вопрос, почему он все-таки пошел играть на спортплощадку, игнорируя введенный режим самоизоляции, он отказался говорить.

- Не хочу раздувать ситуацию, - вздохнул парень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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